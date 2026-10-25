Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta 3 maçla sona erdi, Darüşşafaka 90-85 kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta 3 maçla sona erdi, Darüşşafaka 90-85 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı. Darüşşafaka Büyükçekmece Basketbol'u 90-85 yenerken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Cedi Osman Basketbol'a 79-89, Konya Büyükşehir Belediyespor da Göztepe ISONEM'e 88-90 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası oynanan 3 maçla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Cedi Osman Basketbol: 79-89
Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ISONEM: 88-90
Darüşşafaka- Büyükçekmece Basketbol: 90-85
Kaynak: AA
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