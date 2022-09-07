Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor - Son Dakika
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Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor

07.09.2022 15:22
Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da devam ediyor.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışlara farklı illerden 5'i kadın 23 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, Japonya'nın Hiroşima kentinde 18-23 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için en iyi dereceyi elde etmeye çalışıyor.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Spora ve sporculara destek vermeye devam ettiklerini aktaran Uludağ, "Burada başarılı olan gençlerimizin Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Uludağ, dereceye girebilmek için mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Ali Doğan, şampiyonada en iyi dereceyi alıp ay-yıldızlı formayı giymek istediğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'na katılmak istediğini aktaran Doğan, "Bu bir bayrak yarışı. Bireysel spor olduğu için herkes birbirinin rakibi. Japonya'da yapılacak olan yarışa katılabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Kırıt da şampiyona için Antalya'dan geldiğini ve elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Organizasyon, 11 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

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