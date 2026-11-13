Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun genel kurulunda raporlar ibra edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun genel kurulunda raporlar ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 8. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı; yönetim ve denetim raporları ibra edildi. Genel kurulda bedensel engelli bireylerin spora katılımının artırılması ve branşlarda sporcu sayısının geliştirilmesi hedefleri ele alındı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 8. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, federasyonun geçmiş döneme ilişkin faaliyetleri ele alındı. Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları delegelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından ilgili raporlar ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari çalışmalarının değerlendirildiği genel kurulda, mevcut dönemde yürütülen faaliyetler, gerçekleştirilen organizasyonlar ve sporculara yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca bedensel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, farklı branşlarda sporcu sayısının geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik hedefler üzerinde duruldu.

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin ve çalışmaların da değerlendirildiği genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ve delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Federasyon başkanı Alpaslan Erkoç, genel kurulun ardından delegelere katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
14:44
Ekran başındakiler donup kaldı Annesinden kayıp genç kızla ilgili “Yok artık“ dedirten iddia
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
14:32
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 15:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun genel kurulunda raporlar ibra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android