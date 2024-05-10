Türkiye Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Halter Şampiyonaları Ankara\'da düzenlenecek

Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası ile Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Bedensel Engelliler Halter (Bench Press) Gençler ve Büyükler Şampiyonası 3 1 Mayıs'ta Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Öte yandan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası da 1-2 Haziran tarihlerinde yine Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda organize edilecek.