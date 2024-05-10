Türkiye Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Halter Şampiyonaları Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Halter Şampiyonaları Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Halter Şampiyonaları Ankara\'da düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası ve Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak. Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası 31 Mayıs'ta Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Görme Engelliler Halter Şampiyonası ise 1-2 Haziran tarihlerinde aynı spor salonunda düzenlenecek.

10.05.2024 22:45
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Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası ile Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Bedensel Engelliler Halter (Bench Press) Gençler ve Büyükler Şampiyonası 3 1 Mayıs'ta Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Öte yandan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası da 1-2 Haziran tarihlerinde yine Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda organize edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Halter Şampiyonaları Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

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