Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Günü\'nü kutlamaya hazırlanıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisikleti teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyecek. Federasyon, Ankara Milli Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklere tüm Ankaralıları davet etti. Bisikletin spor, sağlık, ulaşım, çevre koruma ve iklim değişikliği alanlarında önemli faydalar sağladığına dikkat çeken federasyon, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.

30.05.2024 11:08
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Türkiye Bisiklet Federasyonu 81 ilde il temsilcilikleri ile spor, ulaşım, sağlık, çevre ve İklim başlıklarında 'Dünya Bisiklet Günü' başlığı altında bisikleti teşvik etmeye yönelik bisiklet sürüş etkinlikleri ile kutlamaya hazırlanıyor. Federasyon ayrıca Ankaralıları 3 Haziran Pazartesi günü Ankara Milli Botanik Bahçesi'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek 'Dünya Bisiklet Günü' etkinliklerine davet etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, her yıl 3 Haziran'da kutlanan Dünya Bisiklet Günü için kutlamalara hazırlanıyor. Federasyon tarafından belirlenen 'Yaşanabilir bir dünya için, bisikleti seçin' sloganıyla bisikletin sadece bir spor aracı olmanın ötesinde, sağlık, ulaşım ve çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında önemli faydalar sağladığına da dikkat çekiliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan Ankara'da yapılacak olan Milli Botanik Bahçesi'nde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinliği saat 11.00'de başlayacak. Birleşmiş Milletler nezdinde 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanmasını teklif eden ülke olan Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nün ev sahipliği yapacağı 'Dünya Bisiklet Günü' etkinliği, bisikletin sağlık kazanımlarına ilişkin projeleri ile Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ve trafikte güvenli bisiklet projeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından destekleniyor.

Dünya Bisiklet Günü ile ilgili düşüncelerini ifade eden ve herkese çağrı yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Yaşanabilir bir dünya için, bisikleti seçin diyerek, 7'den 70'e herkesi spor, sağlık ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya, sürdürülebilir çevre ve iklim hedefine katkı vermeye davet ediyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Gençlik ve Spor, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın destekleriyle, yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizde bisiklet kullanımını artırma konusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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