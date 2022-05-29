Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 1. ayak yarışı, 2 gün süren organizasyonun ardından sona erdi.

Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde koşulan yarışlar sonucu TMFGP 1000 CC sınıfında Murat Deniz ilk sırayı aldı, Yiğit Fazlı Erçelik ve Harun Akgün, bu sporcuyu takip etti.

TMFGP 600 CC sınıfında da Furkan Eryılmaz birinci, Mert Kaya ikinci, Bayram Diril üçüncü oldu.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası A'da ilk sırada İlayda Yağmur Yılmaz yer aldı. Bu kategoride ikinciliğe Fatma Baştepe, üçüncülüğe Ece Kartaç ulaştı. Yamaha R25 Kadınlar Kupası B'de ise birinciliğe Fatma Baştepe, ikinciliğe Nilsan Boyraz, üçüncülüğe Gülşah Ulusoy ulaştı.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda kendi sınıflarında dereceye giren isimler ise şöyle:

125 SP GENÇ

1. Onur Işık

2. Mehmet Tuğrul

3. Hüseyin Karakaya

125 SP

1. Fatih Özgür

2. Erdem Demiroğlu

3. Mecit Taha Işık

1000 C

1. Özgür Çapacı

2. Erman Boyacıoğlu

3. Demir Demircinik

600 C

1. Barış Alsancak

2. Ömer Faruk Yıldız

3. Koray Kehya

SS 300

1. Ares Stefan Bengiç

2. Salih Yiğit Teker

3. Ömer Utku Karpuz

600 A

1. Furkan Eryılmaz

2. Kerem Uçar

3. Muammer Nuri Karakaya

1000 A

1. Murat Deniz

2. Harun Akgün

3. Yiğit Fazlı Erçelik

600 B

1. Bayram Diril

2. Mert Kaya

3. Canan Akkuş

1000 B

1. Altuğ İnan

2. Seyit Murat Pala

3. Öner Önal