Türkiye, Bulgaristan\'ı 13-0 Yendi

Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye, Bulgaristan'ı 13-0'lık skor ile mağlup etti.

Kırklareli'nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri devam ediyor. Şampiyonanın dördüncü günde ilk müsabaka, Macaristan, Finlandiya arasında gerçekleşti. Mücadelede Finlandiya rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

İkinci müsabakada ise Malta, Lüksemburg arasında gerçekleşti. Mücadelede Malta, rakibini 7-0 yenerken, Ukrayna da Litvanya'yı 5-0'lık skorla geçti.

Günün son maçında Türkiye, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 13-0 mağlup etti.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası finalleri yarın oynanacak. - KIRKLARELİ