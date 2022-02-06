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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı

06.02.2022 16:20

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Kocaeli'de tamamlandı.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Kocaeli'de tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 40 ilden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, milli takım seçme müsabakalarına katıldı.

Yapılan mücadeleler sonucunda kadınlar 50 kilo kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar 61 kilo kumitede Gülbahar Gözütok, erkekler 67 kilo kumitede Burak Uygur, erkekler 84 kilo kumitede Murat Öz, kadınlar katada Dilara Bozan, kadınlar 55 kilo kumitede Tuba Yakan, kadınlar 68 kilo kumitede Eda Eltemur, erkekler 60 kilo kumitede Eray Şamdan, erkekler 75 kilo kumitede Erman Eltemur, erkekler +84 kilo kumitede Ömer Faruk Arslan milli takıma seçildi.

Erkekler katada seçme yapılmazken, kadınlar +68 kiloda seçmeler ileri tarihte yapılacak.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kocaeli, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor


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