Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 110 takımdan 650 sporcu katıldı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
57 kiloda:
1. Muhammed Karavuş
2. Ahmet Karavuş
3. Ahmet Peker
3. Mehmet Yüce
61 kiloda:
1. Süleyman Atlı
2. Nebi Uzun
3. Recep Topal
3. Ahmet Taş
65 kiloda:
1. Recep Aktaş
2. Hamza Alaca
3. Mensur Bayoğlu
3. Ertuğrul Kahveci
70 kiloda:
1. Selahattin Kılıçsallayan
2. Cüneyt Budak
3. Sefa Aksoy
3. Servet Coşkun
74 kiloda:
1. Soner Demirtaş
2. Samet Ak
3. Tarık Gür
3. İsmet Çiftçi
79 kiloda:
1. Muhammet Akdeniz
2. Nuri Temur
3. Abdullah Aslan
3. İbrahim Şamil Özak
86 kiloda:
1. Fatih Erdin
2. Batuhan Kış
3. Osman Göçen
3. Sezai Aslan
92 kiloda:
1. Feyzullah Aktürk
2. Ahmet Bilici
3. Samet Özarslan
3. Erhan Yaylacı
97 kiloda:
1.Burak Şahin
2. Mustafa Sessiz
3. Oktay Çiftçi
3. İbrahim Bölükbaşı
125 kiloda:
1. Yunus Emre Dede
2. Salim Ercan
3. Hamza Özkaradeniz
3. Enes Bandırma
Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil ve olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim tarafından verildi.
Kaynak: AA
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