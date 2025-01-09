Spor

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile sporcu, antrenör ve yöneticiler katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, törende yaptığı konuşmada, Türk tekvandosunu daha ileriye taşımak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Hedefimiz Balkan Şampiyonası ve Los Angeles'taki 2028 Olimpiyatları. Sporcularımızı bu organizasyonlara en iyi şekilde hazırlamak için gerekli teknolojik sistemleri temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların başladığı organizasyon, 12 Ocak'ta sona erecek.