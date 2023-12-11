Türkiye Buz Pateni Federasyonu, CHP Milletvekili Mühip Kanko Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko'nun 31 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul kürsüsünden sarf ettiği, buz pateni sporunun gelişmesi ve sporcuların başarılarının daha ileriye taşınması maksadıyla üstün bir özveri ve çabayla çalışan federasyonumuz ve federasyonumuz sayın yetkililerini hedef alan, iftira ve hakaret suçuna vücut veren iddia ve ithamları sebebiyle hakkında federasyonumuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Federasyonun suç duyurusu dilekçesinde ise Kanko'nun genel kurulda yaptığı konuşmada, sporcuların mobbing, sözlü taciz ve fiziki şiddete maruz kaldığını, müsabakalara katılacak sporcuların liyakatle seçilmediğini iddia ettiği aktarılarak, "Müvekkil federasyon ve yetkililerine yönelik ileri sürülen iddia ve ithamlar tamamen asılsızdır." denildi.