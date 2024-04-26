Türkiye Curling Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası\'nda 17. oldu

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2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 17. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, İsveç'in Östersund kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda mücadele etti.

İspanya'yı 7-3, Fransa'yı 7-4, Danimarka'yı da 7-5 mağlup eden Türkiye; Estonya'ya 7-5, Norveç'e 6-5, İsviçre'ye 10-3, İtalya'ya 8-3, Japonya'ya 7-5 ve Almanya'ya 8-5 yenildi.

Çift, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle A Grubu'nda 8. oldu ve B Grubu'nun 9'uncusu Çekya ile kümede kalma maçına çıktı.

Çek rakiplerine 8-4 yenilen ay-yıldızlılar, grup liderlerinin doğrudan yarı finale, 2'nci ve 3'üncülerin ise play-off turuna yükseldiği 20 takımlı şampiyonada 17. sırayı aldı.

İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.