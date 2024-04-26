Türkiye Curling Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası'nda 17. oldu - Son Dakika
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Türkiye Curling Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası'nda 17. oldu

Türkiye Curling Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası\'nda 17. oldu

Türkiye Milli Curling Takımı, 2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda 17. sırayı elde etti. Dilşat Yıldız ve Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, A Grubu'nda mücadele ederek İspanya, Fransa, Danimarka gibi ülkeleri mağlup etti. Ancak, diğer maçlarda yenilerek gruplardan çıkamadı ve kümede kalmak için Çekya ile maç yapmak zorunda kaldı. Çekya'ya yenilen Türkiye, turnuvada 17. sırayı alarak 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmek zorunda kalacak.

26.04.2024 22:57
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2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 17. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, İsveç'in Östersund kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda mücadele etti.

İspanya'yı 7-3, Fransa'yı 7-4, Danimarka'yı da 7-5 mağlup eden Türkiye; Estonya'ya 7-5, Norveç'e 6-5, İsviçre'ye 10-3, İtalya'ya 8-3, Japonya'ya 7-5 ve Almanya'ya 8-5 yenildi.

Çift, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle A Grubu'nda 8. oldu ve B Grubu'nun 9'uncusu Çekya ile kümede kalma maçına çıktı.

Çek rakiplerine 8-4 yenilen ay-yıldızlılar, grup liderlerinin doğrudan yarı finale, 2'nci ve 3'üncülerin ise play-off turuna yükseldiği 20 takımlı şampiyonada 17. sırayı aldı.

İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.

Kaynak: AA

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