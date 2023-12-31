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Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023'te önemli başarılara imza attı - Son Dakika
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Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023'te önemli başarılara imza attı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, 2023 yılında Türk dağcılığı açısından önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Federasyonunun her yıl yaptığı faaliyetlere yenilerini eklediğini vurgulayan Başar, UIAA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmanın büyük bir kazanım olduğunu ve uluslararası ilişkiler açısından önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Buz Tırmanış Eğitimi, Reşko Dağı tırmanışı, Yüksek Dağ Koşusu ve kanyoning eğitimleri gibi faaliyetlerle yeni sporcuların kazandırıldığı ve Spor Eğitim Merkezleri açıldığı da belirtildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında ise tırmanışlar, yarışmalar ve sosyal etkinliklerle kutlama yapıldığı ve Tunç Fındık ile Gülnur Tumbat'ın önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023\'te önemli başarılara imza attı
31.12.2023 - 16:19,
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, 2023 yılında Türk dağcılığı açısından önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Başar, 2023 yılını değerlendirdiği mesajında, dağcılık faaliyetleri açısından yoğun geçen 2023'te federasyon için birçok yeni başarılara imza atma şans yakaladıklarını bildirdi.

Federasyonunun her yıl yaptığı faaliyetlere yenilerini eklediğini vurgulayan Başar, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında UIAA (Dünya Dağcılık Birliği) Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan federasyonumuz, dünyanın 47 ülkesinden dağcılık ve tırmanışla ilgili federasyon başkanları, federasyon temsilcilerini ağırladı. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl gecikmeli olarak yapılan genel kurula katılımın ve ilginin yoğun olması gurur verici olmuştur. Federasyonumuz açısından uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir kazanım olan UIAA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmamız gelecekte yapılacak ortak etkinlikler açısından önem kazanmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize bu yıl Hakkari Cilo Sat buzullarında gerçekleştirdiğimiz Buz Tırmanış Eğitimi damgasını vurmuştur. Ayrıca ülkemizin 2. yüksek zirvesi olan Reşko Dağı'na da uzun yıldan sonra federasyon olarak tırmanış yaparak zirveye ulaştık. Yüksek Dağ Koşusu ve kanyoning eğitimleri de bu yıl açılarak yeni sporcuların kazandırılması sağlanmıştır. Olimpik branşlarımızdan spor tırmanış ve dağ kayağında geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirme amacıyla Spor Eğitim Merkezleri açılmıştır. Spor tırmanışta Diyarbakır, Samsun ve Trabzon; dağ kayağında ise Erzurum'da açılan SEM'lerde sporcularımız antrenmanlarına başlamıştır."

"Cumhuriyetimizin 100. yılını tırmanışlar, yarışmalar ve sosyal etkinliklerle kutladık"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından 1400'ün üzerinde doğaseverin sahada görev aldığını anımsatan Başar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını tırmanışlar, yarışmalar ve sosyal etkinliklerle kutladık. 29 Ekim tarihinde ülkemizin 81 ilindeki zirvelerde bayrağımızı dalgalandırarak gurur yaşadık. İllerimizde gerçekleştirilen tırmanış ve yarışma faaliyetleriyle bu özel günü kıvanç ve mutluluk içinde hep birlikte kutladık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı Türk dağcılığı açısından önemli olaylara sahne olmuştur. Tunç Fındık, uzun süredir yürütmekte olduğu 14X8000'lik projesinin son etabı olan Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Gülnur Tumbat, 7 Kıta 7 Zirve Projesi'ni son tırmanışı olan Antarktika kıtasının en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın (4897 metre) zirvesine ulaşarak projesini başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu iki proje olimpiyat madalyasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri sevindiren, göğsümüzü kabartan her iki sporcumuzu tebrik ederiz."

Kaynak: AA
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