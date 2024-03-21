Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor

Türkiye\'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.

21.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrak futbolu branşında Türkiye'deki ilk şampiyona, yarın İstanbul Olimpiyat Sahası Atletizm Tesisleri'nde başlayacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek organizasyona 24 ekip katılacak.

Şampiyonada mücadele edecek takımlar şunlar:

Armada Sharks, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Boğaziçi Sultans, Çekmeköy Sportif Wolves, Dragons, Dragos Dragons, Eagles, Ege Dolphins, Esenyurt Ayyıldız, Hacettepe Reddeers, İstanbul Bulls, İstanbul Lions, İTÜ Hornets, Koç Rams, Blue Wolfs Pursaklar, Lady Knights, Mersin Mustangs, ODTÜ Falcons, Phoenix Flag, Sakarya Tatankaları, Savaşçılar, Selçuk Kartallar, Şile Deniz Chargers, Yıldız Stallions.

Kaynak: AA

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:20 Eğitimde yeni dönem Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek Eğitimde yeni dönem! Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:57 Esenyurt’ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı Esenyurt'ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı
11:47 ABD Dışişleri Bakanı: Gazze’de ateşkes anlaşması çok mümkün ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes anlaşması çok mümkün
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:55:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement