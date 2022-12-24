Kanser tedavisi gören Christoph Daum, son halini paylaşarak çağrıda bulundu: Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın

Daum, Ekim ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı. Yeni bir paylaşım daha yapan Alman hoca son halini paylaşırken, son durumundan bahsetti.
Sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin paylaşım yapan Daum, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" ifadelerini kullandı.
Daum daha önce yaptığı paylaşımda, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.
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