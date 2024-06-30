Türkiye\'de İlk Defa Gerede\'de Halter Şampiyonası Başladı

Spor

Bolu'nun Gerede ilçesinde Türkiye'de ilk defa bir ilçede gerçekleştirilen ve şimdiye kadar yaklaşık 600 kişi ile en yoğun katılımın sağlandığı Halter Minikler Ferdi ve U15 Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Halter Minikler Ferdi ve U15 Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa bir ilçede gerçekleştirilen ve şimdiye kadar yaklaşık 600 kişi ile en yoğun katılımın sağlandığı organizasyon, Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı. Şampiyonaya, 42 ilden toplam 600 sporcu, antrenör, idareci ve hakem katıldı.

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, THF Başkanı Talat Ünlü, THF Genel Sekreteri İsa Ayan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muzaffer Akdoğan, Bolu Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya, İlçe protokolünün katılımları ile hediye dağıtımını yaparak, sporculara madalyalarını takdim ettiler. - BOLU