Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 15-17 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Daima Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar
50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Sevil Baş
55 kilo: Tuba Yakan
61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok
68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak, Damla Su Türemen
Erkekler
60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir
67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ömer Abdurrahim Özer
75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
84 kilo: Hasan Arslan, Uğur Aktaş
+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan Duran, Furkan Kaynar
Son Dakika › Spor › Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular 4 madalya kazandı. Şevval İnce Türkiye ikincisi, Aleyna Delice Türkiye ikincisi, Hazal İnce Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır Türkiye üçüncüsü oldu.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.
Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı. Lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde uçuşlar gerçekleştirdi ve milli sporcu olmayı hedefliyor. Şenoğlu, aynı zamanda kadın bir yönetici olarak görev yaptığı illerde havacılığı sevdirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlerin havacılığa ilgisini arttırmayı amaçlıyor.
Trabzon'da AKUT bünyesinde görev alan kadın gönüllüler, doğal afetlerde hayat kurtarmak için erkeklerle birlikte çalışıyor. AKUT'un Trabzon'daki gönüllüleri, sel, deprem, çığ gibi afetlerde görev almak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Kadın gönüllüler, arama kurtarma sertifikaları ve iş makineleri kullanma becerileriyle depremlerde hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Kadın gönüllüler, fiziksel güçleriyle erkeklerden farklı olsa da düzenli eğitim ve çalışma ile aynı güce sahip olabildiklerini belirtiyor. AKUT gönüllüleri, aileleriyle uyumlu çalışma programları ve destekleri sayesinde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?