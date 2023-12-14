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Türkiye, Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldu

Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda şampiyon olan Türkiye, Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı. Ukrayna şampiyon olurken, Polonya üçüncü oldu. Türkiye, toplamda 213 madalya ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda birinci sırada yer aldı.

Türkiye, Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası\'nda ikinci oldu
14.12.2023 - 21:53,
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Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda (IFMA) şampiyonluğu kazanan Türkiye, Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı (EMF) ikinci tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda 9 Aralık'ta başlayan 26 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda, 4'ü altın, 3'ü gümüş, 1'i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan Ukrayna, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Türkiye ise 3 altın, 5 gümüş, 8 bronz madalya ile ikinciliği elde etti. Polonya ise 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda ise Türkiye 63 altın, 79 gümüş, 71 bronz toplam 213 madalya ile birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya ile Lübnan, 6 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ile Polonya takip etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda milli takımımızı 2022 yılı sezonu şampiyon olan sporcular temsil etti. Şampiyonaya çok hazırlanamadılar. Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 8 final oynadık, 16 madalya ile çok iyi sonuç aldık. Emeği olan herkese, tüm milli takım ekibine, teknik kadroya ve mücadele eden sporculara teşekkür ediyorum. Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda ise en fazla madalya alan ülke olduk. Mücadele eden tüm takımları ve sporcuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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