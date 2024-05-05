Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ankara'da tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ankara'da tamamlandı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ankara\'da tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci etap yarışları, Ankara'da tamamlandı. 126 sporcu, zorlu engelleri aşarak dereceye girmek için mücadele etti. Şampiyonanın ikinci ayağı renkli ve güzel bir ortamda gerçekleştirildi. Kadın enduro yarışçıları da başarılı performans sergiledi.

05.05.2024 15:25
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci etap yarışları, Ankara'da tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bala ilçesinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde dün başlayan organizasyonda, bugün EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1, ATV2 ile veteran sınıflarında ana yarışlar gerçekleştirildi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Bala ayağında 108 enduro motosikleti ve 18 ATV aracıyla 6'sı kadın toplam 126 sporcu, zorlu engelleri aşarak dereceye girmek için mücadele etti.

Organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şampiyonanın ilk ayağını Bilecik Valiliğinin desteğiyle çok başarılı ve yüksek katılımlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdi Ankara'da şampiyonanın ikinci ayağını da renkli ve güzel bir ortamda yapıyoruz. Bugün burada 6'sı kadın 126 sporcumuz kıyasıya bir mücadele veriyor, çok güzel bir doğa, güzel bir atmosfer. Bu sezon toplam 5 ayaktan oluşan bir şampiyona yapacağız. Buradan Sakarya'ya gidecek sporcularımız, en son Çanakkale yarışıyla şampiyonayı tamamlayacak." diye konuştu.

Enduro ve ATV yarışlarının her yaştan sporcuların katıldığı, keyifle mücadele ettikleri bir organizasyon olduğunu aktaran Uçar, "Aynı zamanda spor turizmine de çok büyük katkısı olan bir organizasyon çünkü yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı hem sportif bir pencereden hem de insanlara göstermek istediğimiz doğal ve tarihi güzellikleri sunabildiğimiz bir çerçeve oluyor. Büyükşehirlerde bu tip sportif organizasyonlar çok daha yankı buluyor. Motor sporları da ekstrem sporlar arasında yer alıyor, özellikle gençlerin çok büyük ilgisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadın enduro yarışçıları çok mutlu

Kadınlar sınıfında enduro ile yarışan İrem Ertüzün, yarış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bala parkuru çok keyifliydi, hiç alışık olmadığım bir zemindi. Oldukça keyif aldım, herkesin emeğine sağlık. Bugün dereceye girdim ama kaçıncı oldum bilmiyorum. Bu sezon bütün etaplara katılacağım, şampiyonluğu kovalayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın enduro yarışçılarından 16 yaşındaki Kayra Su Yazıcı ise "Benim babam da yarışçı, yaklaşık 12 senedir motor sürüyorum. Çok keyifli bir yarıştı, yoruldum, güzel gündü. Bala etabında 3. oldum, ablalarımı geçmiş oldum. Gelecek yarışlara da katılacağım." diye konuştu.

Bir diğer kadın enduro yarışçısı Ezgi Güngör de "Motorumu seviyorum, 2,5 yıl oldu başlayalı. Bu, üçüncü yarışım, yeni yeni deneyimliyoruz. Bugün yarışmada ikinci oldum, keyifli bir yarıştı. Aslında doğada bu sporları yapabilmeyi çok seviyorum, genç arkadaşların da bu sporu yaptığını ve onlarla yarışabildiğimi bu ortamlarda görmek güzel." şeklinde görüşlerini açıkladı.

Kaynak: AA

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