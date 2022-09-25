Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Bala'da ilk kez koşuldu

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde ilk kez düzenlenen organizasyonda EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında 87 sporcu derece için mücadele etti.

Sporcular engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu 17 kilometrelik parkuru 3 kez geçerek toplamda 51 kilometrelik performans sergiledi. Vatandaşlar da kendileri için yapılan seyir alanlarından aileleriyle gelerek yarışları izledi.

Organizasyon ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan 312 Motor Sporları Kulübü ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sinan Çetin, yaklaşık 6 ay önce bu yarış için saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Enduro yarışı Ankara'da 10 yıldır yapılmıyordu, 10 yıl sonra Ankara'ya aldık. Kadın, erkek, genç ve veteran olmak üzere 87 sporcumuz yarıştı." dedi.

Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın büyük destekleriyle parkurun hazırlandığını vurgulayarak, "17 kilometrelik bir parkur, ara etap, test etabı, oradan ekstrem etabında bu engelleri tamamladıktan sonra yarışı bitiriyorlar, toplam 3 turda 51 kilometrelik bir yarışta sporcularımız Türkiye şampiyonası için puanlarını toplayacak. Gelecek yıl için de ciddi bir çalışmamız var. Hem otomobil hem motosiklet üzerine Ankara'yı merkez haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yıldırım: "Çok ilgi gördü, iyi bir hazırlık yapılmış"

Yarışları izlemeye gelen Bala ilçesi kaymakamı Ramazan Yıldırım da "Beklediğimizin çok ötesinde güzel bir etkinlik oldu. Çok ilgi gördü, iyi bir hazırlık yapılmış, ciddi bir emek var. İnşallah bundan sonra daha da gelişerek, geliştirilerek devam eder. 312 Motor Sporları Kulüp Başkanımız Sinan Çetin bey ve ekibini tebrik ediyoruz, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da uluslararası çapta devam edeceğini öğrendik, bu da bizi mutlu etti. Ciddi de bir katılım var, mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Ulusan da Ankara'nın yeni yarışlara ev sahipliği yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Motosiklet Federasyonu olarak da hakemler, görevliler, araçlar, dünyada ne yapılıyorsa burada da aynısı yapıldı. Herkesin süresi, geçişleri son teknoloji neyse o şekilde yapılıyor. O yüzden yarışçılar da mutlu, etabı da biraz daha güzel ve zorlu yaptık. Ankara'ya gelen yarışçılarımız da çok memnunlar. Dünya standartlarını yakalamamız gerektiği için, ülke olarak her sporda dünyayı istediğimiz için daha zorlu parkurları istiyorlar bizden. İçlerinde Avrupa'da da bizleri temsil eden sporcularımız da var. İnşallah tekrarları da Ankara'mıza nasip olur, seyirci de çok güzel geldi."

Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.