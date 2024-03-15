Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek

Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları hafta sonu 4 ilde gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre flöre açık turnuvaları Ankara ve Şanlıurfa'da, epe açık turnuvaları ise Kocaeli ve Sivas'ta 16-17 Mart tarihlerinde eş zamanlı düzenlenecek.

Organizasyonlarda flörede 443, epede ise 459 olmak üzere 10, 12 ve 14 yaş altı toplam 902 sporcu mücadele edecek.