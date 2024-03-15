Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen flöre ve epe açık turnuvaları, 4 farklı ilde gerçekleştirilecek. Ankara ve Şanlıurfa'da flöre açık turnuvaları düzenlenirken, Kocaeli ve Sivas'ta ise epe açık turnuvaları düzenlenecek. Toplamda 902 sporcu, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

15.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları hafta sonu 4 ilde gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre flöre açık turnuvaları Ankara ve Şanlıurfa'da, epe açık turnuvaları ise Kocaeli ve Sivas'ta 16-17 Mart tarihlerinde eş zamanlı düzenlenecek.

Organizasyonlarda flörede 443, epede ise 459 olmak üzere 10, 12 ve 14 yaş altı toplam 902 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika
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