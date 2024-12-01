Türkiye Eskrimde Altın Madalya Kazandı

Spor

Eskrimde Tunus'ta düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Türkiye, altın madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hammamet kentindeki organizasyonda Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman'ın yer aldığı Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, kürsü mücadelesi verdi.

Almanya, Romanya ve İtalya'yı geçen milli takım, finalde ABD ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, rakibini 45-35 yenerek şampiyon oldu ve kürsünün ilk basamağında yer aldı.