Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası\'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Andreas Zagklis ve Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendileri için çok anlamlı bir günde olduklarını dile getirerek, "Avrupa ve dünya basketbolundaki önemli kişilerin bu kura çekimine katılması, bizi onurlandırdı. Bu tip organizasyonları devlet katkısıyla yapmak her zaman işimizi kolaylaştırıyor. Cumhurbaşkanımıza bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bakanımız da bizi yalnız bırakmadı, ona da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
"Geleceğin yıldızları burada olacak"
Gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Türkoğlu, "FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ülkemizde düzenleniyor olması, altyapımız açısından önemli. Geleceğin basketbolu burada şekillenecek. Bizler de bu sürece katkı sağlayabilirsek mutlu oluruz. Geleceğin yıldızları burada olacak. Halkımızın, sporcuları yalnız bırakmayacağını ve tribünleri dolduracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkoğlu, son 5-6 yılda kulüp bazında Türk basketbolunun önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Federasyon olarak her zaman kulüplerimizin yanındayız. Başarılar da kulüplerimize aittir. İnşallah bu sene de ülkemize kupalar gelir. Böylelikle dünyanın en büyük liglerinden biri olduğumuzu gösteririz. Buradan tekrar kulüplerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki 2-3 hafta çok heyecanlı. Umarım istediğimiz kupalar gelir ve Avrupa'da zirveye giden yolu takip ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç basketbolcularla ilgili görüşlerini de aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Umarım gençlerimiz, bizden daha başarılı olur. Umarım milli formayı en iyi şekilde temsil ederler. Biz hala eski takım arkadaşlarımızla bu tarz organizasyonlarda geçmişe gidiyoruz. Yaşadığımız heyecanı, sevinci ve ağladığımız süreçleri hatırlamaya çalışıyoruz. Yönetici olarak da bu imkanları gençlere kazandırmak istiyoruz. Onlar da milli takımda olmayı hak ediyor. Biz de tecrübelerimizle bu ortamları daha sağlıklı geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kulüplerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arkadaşlarımız, ilk olarak kulüpte oynama şansını elde ediyor. Bütün kredi kulüplerimizindir. Onlara bu süreçte faydalı olmak bizi mutlu eder. Bu organizasyonlarda başarılı olurlarsa kariyerleri daha da anlamlı olacaktır."
Zagklis: "Bu turnuva gençlerin gelişimi için çok önemli"
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise TBF'ye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bu organizasyon, 2017 yılından beri yapılan 10 organizasyondan daha büyük. Organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti ve federasyon tarafından desteklenen çok önemli bir projenin geliştirilmesine de denk geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi, türünün tek örneği ve Türk basketbolunun geleceği için çok önemli olacak. Aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nun liderliği olmadan da böyle bir proje gerçekleşemezdi. Bu turnuva gençlerin gelişimi için çok önemli. Şunun da sözünü veriyorum, temmuz ayında İstanbul'a gelecek bu genç adamlar, herkesi şaşırtacak bir seviyede basketbol oynayacak. Bugünün gençleri daha hızlı, büyük ve güçlü. Çok büyük potansiyel sergiliyorlar. Gelecek için hakikaten önemli oyuncular olacaklar. FIBA'nın üst organizasyonlarında ve NBA'de bu oyuncuları görüp '2024'te ben bu oyuncuları izledim.' diyeceğiz."
FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani de turnuvaya katılacak takımlara başarılar dileyerek, "İyi bir kura çekimi oldu. Eminim ki Türkiye harika bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Çok güzel bir organizasyon olacak. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.
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