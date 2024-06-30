Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya'yı mağlup etti

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 79-74 mağlup etti. Milli takım, son çeyrekteki üstünlüğüyle galibiyeti elde etti.

30.06.2024 22:23
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Martin Horozov, Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Alan Dos Santos (Brezilya)

İtalya: Hassan 4, Perez 10, Mathis 13, Nistrio 4, Gerevaglia 18, Granai 2, Suigo 3, Lonati 14, Ceccato 6, Angeletti, Accorsi, Carnevale

Türkiye: Rrezon Elezay 18, Mete Paçacı 10, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara 2, Kaan Onat 24, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 7, Atahan Akbaş 5, Derin Can Üstün 12, Aldin Türkoğlu, Emirhan Serbest 1

1. Periyot: 28-18

Devre: 42-43

3. Periyot: 60-61

Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 79-74 mağlup etti.

Rrezon ve Kaan'ın basketleriyle karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, üçüncü dakikayı 9-4 önde geçti. Perez ve Nistrio ile sayılar bulan ve 5. dakikada skora dengeyi (10-10) getiren İtalya, ilk çeyreği 28-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Gerevaglia'nın elinden bulduğu üst üste sayılarla başlayan İtalya, bir ara farkı 15 sayıya (36-21) kadar çıkardı. Temposunu artıran ve yakaladığı 11-0'lık seriyle 39. dakikada 41-40 öne geçmeyi başaran milliler, soyunma odasına da 43-42 üstünlükle gitti.

Mathis, Hassan ve Gerevaglia'nın sayılarıyla 25. dakikada skor üstünlüğünü (55-51) ele geçiren İtalya karşısında seyircisinin de desteğini alarak oyuna ağırlığını koyan milliler, son çeyreğe 61-60 önde girdi.

Son çeyrekte yakaladığı 5 sayılık seriyle bitime üç dakika kala farkı 7 sayıya kadar (69-76) çıkaran milliler, salondan 79-74 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçında 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya'yı mağlup etti - Son Dakika

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