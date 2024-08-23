Türkiye, FIBA U16 Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Romanya'ya yenildi

Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U16 Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Romanya'ya 49-44'lük skorla yenildi.

U16 Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman yarı final müsabakasında Romanya ile karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 21-16'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, milliler müsabakayı 49-44'lük skorla kaybetti.

Millilerde; Begüm Demir 5, Berfin Şahin 7, Naz Secerlioğlu 1, Defne Çınar 6, Simge Erol 2, Nisanur Tutar 4, Zeynep Avcı 8, Ayşe Demirer 11

U16 Kızlar Basketbol Milli Takımı, saat 21.30'da başlayacak olan Britanya-Çekya mücadelesinin kaybedeni ile üçüncülük için karşılaşacak. - KONYA