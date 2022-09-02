Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon uygulanmaya başlanan Rezerv Lig'i, 4. hafta maçlarının sonunda kaldırdığını açıkladı.
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.
Toplantıda şu kararlar alınmıştır:
Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendiği karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansımıştı. Ümraniyespor Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldikleri sırada, otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekmişti.
Son Dakika › Spor › Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı - Son Dakika