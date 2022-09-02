Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı

02.09.2022 00:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i iptal etti. TFF'den konu hakkında yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Rezerv Lig ile ilgili herkesin aklında ise Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 9-0 mağlup ettiği karşılaşmada futbolcuların otlayan ineklerle aynı kadraja girdiği kare kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon uygulanmaya başlanan Rezerv Lig'i, 4. hafta maçlarının sonunda kaldırdığını açıkladı.

REZERV LİG'İN KALAN HAFTALARI OYNANMAYACAK

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

  • Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.
  • Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  • Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İNEKLER VE FUTBOLCULAR AYNI KAREDE

Galatasaray'ın, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendiği karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansımıştı. Ümraniyespor Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldikleri sırada, otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i iptal etti! Akıllarda tek bir kare kaldı
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Rezerv Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı - Son Dakika


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