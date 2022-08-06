Dört takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvanın ilk gününde Alanya Belediyespor takımı Kestelspor takımıyla karşılaştı. Alanya Belediyespor 8-3 Kestelspor takımını mağlup etti. Günün ikinci karşılaşması Labas takımı ile Obaspor arasında gerçekleşti. Labas takımı 6-1 Obaspor takımını yendi. Maçlar yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı - Son Dakika

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