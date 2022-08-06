Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı - Son Dakika
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Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı

06.08.2022 10:23
Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'da düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, Galip Dere Plajı'nda başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'da düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, Galip Dere Plajı'nda başladı.

Dört takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvanın ilk gününde Alanya Belediyespor takımı Kestelspor takımıyla karşılaştı. Alanya Belediyespor 8-3 Kestelspor takımını mağlup etti. Günün ikinci karşılaşması Labas takımı ile Obaspor arasında gerçekleşti. Labas takımı 6-1 Obaspor takımını yendi. Maçlar yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı - Son Dakika
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