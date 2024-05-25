Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa birinci oldu

Türkiye Futbol Şampiyonası\'nda Manisa birinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa, finalde Yozgat'ı 4-2 mağlup ederek birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Karaman elde etti. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından verildi.

25.05.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye genelinden yurt takımlarının katıldığı ve İlkadım Baruthane Çim Saha'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Yozgat ile Manisa karşılaştı.

Maçta rakibini 4-2 mağlup eden Manisa ekibi, birinci oldu.

Turnuvada üçüncülüğü ise Diyarbakır'ı 4-1 yenen Karaman ekibi aldı.

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından verildi.

Dereci, şampiyona boyunca centilmence mücadele eden sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Murat Turan, Diyarbakır, İlkadım, Karaman, Gençlik, Türkiye, Yozgat, Manisa, Futbol, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 18:12:37. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement