TFF'nin 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu' Lansmanı Gerçekleştirildi

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki lansmana; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri'nin başkan ve temsilcileri ile spor dünyasından davetliler katıldı.

Göreve geldiklerinde strateji planı olmayan 3 federasyondan biri olduklarını ve futbolun paydaşlarıyla birlikte bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık Türk futbolunun stratejik planı var. Günü değil geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde Türk futbolu stratejik planı hazırlığı için startımızı verdik. Stratejik planı olmayan dünyadaki üç federasyondan birisi olarak hedefe giden yolda stratejinin öneminin altını çizerek başladık. Büyük futbol ailemizin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla 1.5 senedir çalıştaylar düzenledik. Kulüp temsilcilerinin, futbolcuların, hakemlerin, akademisyenlerin, medya mensuplarının aktif çalışmaları ve katılımlarıyla bugün stratejik planımızı sizlere paylaşabilecek hale getirdik. Strateji Komitesi Başkanımız ve 1. Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Burkay'ın liderliğinde sürdürdüğümüz bu sürecin çıktılarını İbrahim Bey birazdan sizinle paylaşacak. Aynı esnada da TFF Yönetim kurulu üyelerimiz sorumluluk alanları ile ilgili çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirecekler" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU STRATEJİK PLANINI, TÜRK FUTBOL AİLESİ HEP BİRLİKTE HAZIRLADI"

Kısa sürede birçok çalıştay düzenlediklerini belirten Büyükekşi, "1.5 yılda 42 çalıştay düzenledik. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine bütüncül ve kapsamlı bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ortak çalışma kültürü ve ortaya koyduğumuz strateji ile birleştirdiğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. The Game Plan mottosu ile 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızdan bugüne kadar 1.5 yılda tam 42 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Futbolun geleceğini kolektif bir ruh ile hep birlikte yazdığımız 2024-2028 strateji raporumuz ile artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var. Türk futbolu, stratejik planını Türk futbol ailesi hep birlikte hazırladı. Her konuşmamda sık sık altını çizdiğim gibi 'taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir'. Hangi alanda olursa olsun süreklilik esastır. Bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gelecekte Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır" şeklinde konuştu.

"FUTBOL AİLEMİZİN HER BİR FERDİNE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM"

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükekşi, "Hakem akademisi, altyapı akademilerinde Türkiye modeli, futbol gelişim planı, Süper Lig A.Ş., Kadın futbolu stratejisi gibi projelerimizin yanı sıra milli takımlarda yapılanmamız, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapma haklarını kazanmamız meşakkatli çalışmalarımızın sonucudur. Bu çalışmalarımız sayesinde Türk futbolunun yayın ve sponsorluk gelirlerinin de yeniden yükseliş trendine geçmesini sağladık. Kulüplerimiz UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Yine A Milli Futbol Takımımız da FIFA Dünya Sıralamasında yükselişe geçti. Türkiye yüzyılının dijitalleşme projeksiyonu ile Türk futbolunun da dijitalleşme sürecini başlattık. Türk futbolu stratejik planının oluşmasında katkısı olan büyük futbol ailemizin her bir ferdine ve kurumuna teşekkürü bir borç bilirim. Stratejik planımızın uygulanması, hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve devamlı olması için hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu görevlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: ORTAYA KONAN VİZYON TÜRK FUTBOLUNU İLERİYE TAŞIYACAK

Yapılan çalışmaların Türk futbolunu ileriye taşıyacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Buraları iyi tanıyan, sporculuk, hakemlik, yöneticilik yapmış birisi olarak bu stratejik planın sunulması çok önemli. Daha önce 42 toplantı yapıldı. Tarafların görüşleri ortaya kondu. Türk futbolunun geleceği için önemli bir adım atıldı. Plansız, hedeflere varmamız mümkün değil. Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde önemli adımlar ortaya kondu. Sporda devrimi yaşandı. Yeni yeni başarılara doğru ilerlediğimiz ortada. EURO 2024'te yakın süre sonra takımımız sahaya çıkacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hepimiz için önemli. Onlara yürekten inanıyorum. Yapılan yatırımlar ortada. Daha önce de bakanlık yaptığım dönemde yasa tasarısı vardı. Kulüplerimizin ödedikleri vergileri altyapılarda kullansınlar diye iade ediyoruz. Yapılan yatırımlar önemli. Bu noktada plan çerçevesinde yönetilmesi çok önemli. Spor Toto aracılığıyla pek çok yatırım yapıyoruz. Altyapıya ve eğitime yatırım yapmamız lazım. Futbol bir endüstri. Altyapılar çok önemli. Biz kulüplerle iletişimimizi sürdürüyoruz. Biz, bunlar için her türlü adımı atmaya hazırız. Ben inanıyorum ki ortaya konan vizyon Türk futbolunu ileriye taşıyacak. Bu planların adımlarını takip edeceğiz. Nitelikli insanlara ihtiyaç var. Futbol ailesinin içindeki herkesi bu stratejiye destek vermeye davet ediyoruz. TFF yönetiminin bu planı çok kıymetli. Bu süreci hep birlikte spor camiası olarak hep birlikte götüreceğiz. Birbirimize destek olacağız. Bu ülkenin gençleri Avrupa'da önemli liglerde oynayacaklar. Arda ile hepimiz gurur duyduk. Bu genç nüfusa bunlar yeterli değil. Türk futbolu yükselecek. Bunu hep beraber başaracağız. Güzel şeyler yapacağız. Hep beraber buna destek vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

KONUŞMALARIN ARDINDAN KATILIMCILARA PROJE HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ardından; TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın öncülüğünde projeler hakkında tanıtım yapıldı. Projenin Süper Lig, alt ligler ve amatör liglere yaptığı katkılar anlatıldı.