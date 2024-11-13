Türkiye-Galler Maçı İspanyol Hakemle Yönetilecek

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.