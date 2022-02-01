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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yeniden Hasan Öztürk oldu - Son Dakika

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yeniden Hasan Öztürk oldu

01.02.2022 12:42
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yeniden Hasan Öztürk oldu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 5. olağan genel kurulunda Hasan Öztürk yeniden başkan oldu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 5. olağan genel kurulunda Hasan Öztürk yeniden başkan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen GOSBF 5'inci olağan genel kurulunda tek başına başkan adayı olan Hasan Öztürk yeniden başkan seçildi. Geçersiz oyun bulunmadığı sandıkta 32 oyun tamamı Öztürk'e verildi. Paintball, dalga sörfü, kriket, kuraş, korfbol, squash gibi sporların gelişmesine destek olan federasyon bu sporların ayrı bir federasyon kurmasına önayak oluyor.

Burada konuşma yapan Hasan Öztürk, federasyonun yapmış olduğu spor faaliyetlerine dikkat çekerek, "Bildiğiniz üzere federasyon biri olimpik olmak üzere altı branştan oluşmaktadır. Olimpik olan dalga sörfünde 2017 yılından günümüze kadar iki Türkiye şampiyonası, bir hakem kursu, iki olimpiyat kotalı dünya şampiyonası katılımı sağladık. Korfbol branşında ise 2017 yılından günümüze kadar beş deplasmanlı korfbol ligi, üç Türkiye şampiyonası, iki plaj korfbol Türkiye şampiyonası, üç uluslararası şampiyona katılımı sağlanmış ve 2020 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında milli takımımız Avrupa 3'cüsü olarak tarihi bir başarıya imza atmıştır. Kriket branşımızda 2017 yılından günümüze kadar açık alan ve salon olmak üzere değişik yaş kategorilerinde beş Türkiye şampiyonası yapılmıştır. Tüm branşlarımızda 2022 planları yapılmış olup Genel Müdürlüğü'müze iletilmiştir. Özellikle bu branşlarda bize yardımcı olmaya çalışan müdürlüğümüze ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yeniden Hasan Öztürk oldu

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oyunlar, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yeniden Hasan Öztürk oldu - Son Dakika Spor


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