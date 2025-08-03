Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından 30 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen European Men's and Ladies' Team Shield Championship 2025'te milli sporcular dereceye girdi.

European Men's and Ladies' Team Shield Championship 2025, Bulgaristan'ın Pravets Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen bu organizasyonda Türkiye, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Estonya, Romanya, Kıbrıs, Sırbistan, Norveç, Malta ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 20 farklı ülke takımına ait gerçekleştirilen müsabakada; Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir ve Alya Mahmuti'den oluşan Kadın Milli Takımı 9 takım arasında ikinci olurken, Tunç Aslan, Tuna Şahin, Efe Sargın ve İbrahim Tarık Aslan'dan oluşan Erkek Milli Takımı 11 takım arasında 3. sırada yer aldı.

Kadın Milli Takımı'na Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü Çağatay Ural, Erkek Milli Takımı'na ise İdris Topar eşlik etti.

Turnuva ödül töreninde Türkiye Golf Federasyonu'nu temsilen TGF Genel Sekreteri Sayın İhsan Gencay Asan ile TGF Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Sayın Cüneyt Sapmaz yer aldı. - İSTANBUL