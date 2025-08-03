Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri

Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri
03.08.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadın ve Erkek Golf Takımları, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü oldu.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından 30 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen European Men's and Ladies' Team Shield Championship 2025'te milli sporcular dereceye girdi.

European Men's and Ladies' Team Shield Championship 2025, Bulgaristan'ın Pravets Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen bu organizasyonda Türkiye, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Estonya, Romanya, Kıbrıs, Sırbistan, Norveç, Malta ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 20 farklı ülke takımına ait gerçekleştirilen müsabakada; Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir ve Alya Mahmuti'den oluşan Kadın Milli Takımı 9 takım arasında ikinci olurken, Tunç Aslan, Tuna Şahin, Efe Sargın ve İbrahim Tarık Aslan'dan oluşan Erkek Milli Takımı 11 takım arasında 3. sırada yer aldı.

Kadın Milli Takımı'na Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü Çağatay Ural, Erkek Milli Takımı'na ise İdris Topar eşlik etti.

Turnuva ödül töreninde Türkiye Golf Federasyonu'nu temsilen TGF Genel Sekreteri Sayın İhsan Gencay Asan ile TGF Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Sayın Cüneyt Sapmaz yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Turnuva, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Baba mirasına sahip çıktı: Semaver ustası tek başına mücadele veriyor Baba mirasına sahip çıktı: Semaver ustası tek başına mücadele veriyor
Türkiye’yi kana bulayacaklardı İşin içinden Fırat Timuçin çıktı Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
Önünü kestikleri araca baltayla saldırdılar Baba-oğul suç makinesi çıktı Önünü kestikleri araca baltayla saldırdılar! Baba-oğul suç makinesi çıktı
Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek
İsmail Hacıoğlu eski eşiyle yeniden evlendi Gelinlik seçimi pek iddialı İsmail Hacıoğlu eski eşiyle yeniden evlendi! Gelinlik seçimi pek iddialı
Ukrayna, Rus tesisini vurdu Şiddetli patlama kamerada Ukrayna, Rus tesisini vurdu! Şiddetli patlama kamerada
Transferde büyük bomba Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son, kararını resmen verdi Transferde büyük bomba! Fenerbahçe ile anılan Heung-min Son, kararını resmen verdi
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine sert tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine sert tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır
Marketle tarlanın arası açıldı: Karpuzda fiyat farkı yüzde 613,8 oldu Marketle tarlanın arası açıldı: Karpuzda fiyat farkı yüzde 613,8 oldu
Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor

17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
14:59
Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde
Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde
12:19
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü
Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
12:18
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
12:04
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
11:32
Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı
11:31
Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü
Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü
11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
11:24
Sezen Aksu, Pakize Suda’nın vasiyetini yerine getirdi
Sezen Aksu, Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi
11:21
Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı
Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
10:36
Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor
Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 19:41:28. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Golf Takımları Avrupa Dereceleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.