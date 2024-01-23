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Türkiye, Güney Kore'deki Kış Gençlik Olimpiyatları'nda yarıştı - Son Dakika
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Türkiye, Güney Kore'deki Kış Gençlik Olimpiyatları'nda yarıştı

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nın dördüncü gününde Türkiye, alp disiplini, biatlon, buz hokeyi ve curling dallarında yarıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular farklı dallarda mücadele etti ve başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye, Güney Kore\'deki Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda yarıştı
23.01.2024 - 21:17,
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Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nın dördüncü gününde Türkiye, alp disiplini, biatlon, buz hokeyi ve curling dallarında yarıştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Gangwon eyaletinde başlayan ve 1 Şubat'ta sona erecek olan organizasyonda bugün alp disiplininde büyük slalomda yarışan milli sporcu Ada Hasırcı 1. inişte 56.60 derecesiyle inişi 39. sırada tamamladı. Hasırcı 2. inişte aldığı 1: 01.21 dereceyle 33. olurken toplamda elde ettiği 1: 57.81'lik derecesiyle yarışmayı 33. sırada tamamladı.

Buz hokeyinde Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşçı, Tan Nisa Göksal ve Eda Seçen'den oluşan 3x3 milli takımı, 6. grup maçında Avusturalya'yı 10-2, 7. grup maçında ise Meksika'yı 9-1 yenerek 8'li turnuvayı 5. sırada bitirdi.

Biatlonda 6 kilometre sprint yarışında milli sporcu Zülal Türk 29: 09.5'lik derecesiyle yarışmayı 82. sırada tamamladı.

Curlingde Burcu Haşıl, Muhammed Taha Zenit, Şüheda Karacalı, Muhammed Berat Ateş'ten oluşan karma milli takım, 6. grup maçında Japonya'ya 8-2 mağlup oldu.

Milli sporcular yarın, organizasyonda alp disiplini ve curling dallarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA
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