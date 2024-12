Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu

Spor

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan genel kurulunda başkan adayları konuşmalarını yaptı.

Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'deki genel kurulda, kura çekimi sonucu ilk olarak Taha Akgül kürsüye geldi.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek "Maalesef camia olarak güçlerimizi birleştirmeyi başaramıyoruz. Eğer güçlerimizi bir araya getirirsek almayacağımız hizmet olmayacak." dedi.

Akgül, hiç kimseyi ayırmayacaklarının altını çizerek "Seçildiğimizde de herkesin federasyon başkanı olacağız. Kimseyi ayırmadan verebileceğimiz hizmeti, kulüplere vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Sporculuk döneminde kazandığı başarılardan bahseden Akgül, şöyle devam etti:

"Minderde kazanmadığım bir başarı kalmadı. 15 sene dünyanın zirvesinde kalmak çok zordur, hamdolsun ülkemizi iyi şekilde temsil ettik. Ailecek her şeyimizi güreşe borçluyuz. Güreşin daha iyi hizmetler alması, daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gönüllere girmek, hizmet ehli olmak için var gücümüzle çalışacağız. Federasyonumuzun imkanları doğrultusunda hizmet edeceğiz."

"Günü değil geleceği kurtarmak" için göreve talip olduklarını vurgulayan Akgül, 2032 Olimpiyatları'nın altyapısını hazırlayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Taha, "Olimpiyatlardan sonra sağ olsunlar kendisiyle görüştük. Beni yola çıkaran kendisi oldu. Bizlerin bu işi yapabileceğini düşünmesi, benim için çok büyük onur ve gurur oldu. Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi gibi bir tesisi, Cumhurbaşkanı'mızdan istedik. Allah'ın izniyle Kemerburgaz veya Riva'da, Güreş Gelişim Merkezi adındaki tesisi Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle Türk güreşine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede camiaya "iyi ki" dedirtmek istediklerini vurgulayan Akgül, kulüp sayısını artırmak için çalışacaklarını, şeffaf ve hesap verilebilir olacaklarını sözlerine ekledi.

Çebi: "Tarihi bir dönüşümü başlatacağız"

Dünya şampiyonu Selçuk Çebi, Türk güreşi adına tarihi bir günün yaşandığını ifade ederek "Bu başkanlık seçimi, sıradan bir seçim değildir. Bu seçim bir istikamet belirleme, hedef yükseltme ve sağlam temel inşa etme seçimidir. Bu seçim olimpiyat altınına giden en önemli virajımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güreş camiasında 12 yaşından beri yer aldığına dikkati çeken Çebi, "Bu spor beni büyüttü, beni ben etti. Bu spor, tüm hayatımı şekillendirdi. Güreş, üç dünya şampiyonluğu elde ederek dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletme şerefini bana sağladı." iifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki daire başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri projeleri de anlatan Çebi, sporculara hayatlarının her anında destek olduğunu vurguladı.

Çebi, sporun her kademesinde görev aldığını belirterek "Minderler terimizi, şampiyonalar mücadelemizi bilir. Bakanlık çalışma azmimizi ve projelerimizi bilir. Türk güreşi bizi çağırdı mı biz, her makamı elimizin tersiyle iter, her şeyi arkamızda bırakırız. Federasyonumuzda tarihi bir dönüşümü başlatacağız." şeklinde konuştu.

Yeni lig yapısı oluşturarak sporcuların daha fazla müsabaka yapmasını sağlayacaklarını söyleyen Çebi, projeleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Lig ve şampiyonalara ödül sitemi koyacağız. Sporcularımız, alın terlerinin karşılığını alacak. Kulüp sayılarını, sponsorluk gelirlerimizi artıracağız. Milli mayo kimin hakkıysa ay-yıldızı göğsüne o takacak. Sivil toplumun gücünden maksimum fayda sağlayacağız. Federasyon binamızı inşallah hizmete açacağız. Güreş çalıştayı gerçekleştireceğiz. Bu işleri yaparken 'ben' değil 'biz' olacağız. Yeni şampiyonlar, yeni efsaneler yetiştireceğiz. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaları almak için geleceğiz."

Adaylık süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Kendi başıma aday olmadım. Bu kutlu yola, Paris Olimpiyatları öncesinde hem yöneticilerimin hem de değerli büyüklerimin müsaadelerini alarak çıktım. Olimpiyatlardan sonra tekrar amirlerimizden ve büyüklerimizden müsaade alarak adaylığımızı resmi olarak açıkladım. Biz açıkladıktan sonra geri dönüşümüzün olmadığını, yani adaylıktan asla çekilme gibi bir konunun söz konusu olmadığını kendilerine ifade ettik. Bu kardeşiniz, 9 yıldır emek verdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki görevinden geçtiğimiz cuma günü alındı. Bu süreç, Türk güreşi için emek veren herkes adına bir sınav niteliği taşımaktadır. Türk güreşi siyasi oyunların değil, ter dökenlerin omuzlarında yükselmelidir." diyerek sözlerini tamamladı.

Eroğlu, konuşmasını kupalarla yaptı

Yeniden aday olmayan mevcut başkan Şeref Eroğlu, üç yıllık dönemde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Görev yaptıkları süreçte birçok ilke imza attıklarını dile getiren Eroğlu, milli sporcuların şampiyonalarda kazandığı kupaları kürsüden göstererek "Tarih yazacağız dedik, yazdık. Keşke olimpiyatlarda da bir altın madalya olsaydı. Ben bu koltuğu şampiyon olmayan birine devretmem dedim. Bugün karşımda iki şampiyon var. Bugün isterdim ki biri başkan, biri başkan vekili olsun." ifadelerini kullandı.