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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2023 Yılının Karelerini Oyladı - Son Dakika
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2023 Yılının Karelerini Oyladı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi. Ünlü, spor, haber, çevre ve yaşam, deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğraflardan seçim yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2023 Yılının Karelerini Oyladı
04.01.2024 - 09:27,
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Ünlü, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Oylamada Ünlü, "Spor" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın çektiği "Çöplük topçuları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı. Ünlü, bu kare için "Şartlar ne olursa olsun sporun evrenselliğini ve güzelliğini yansıtan bir kare" değerlendirmesinde bulundu.

"Haberler" kategorisinde Ünlü, Emin Sansar'ın Ankara'da çektiği "Yağmur sonrası" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Ünlü, bu kare için de "Her ne kadar engeller olsa da insanoğlu bir çıkış yolu buluyor" yorumunu yaptı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde, İsa Terli'nin çalışması olan "Boğazın şahitliği" başlıklı fotoğrafı tercih eden Ünlü, bu fotoğra için de "Dünyanın en güzel şehri İstanbul'un güzellikleri büyülüyor herkesi" ifadelerini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ünlü, "Yanımda ol anne" başlıklı Eşref Amra'nın El Aksa Hastanesi'nde çektiği fotoğrafa oy verdi. Ünlü bu fotoğrafa ilişkin, "Dünya bu savaşı izliyor, masum insanlar zalimce öldürülüyor." dedi.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Ünlü, "İçimdeki çocuk" başlıklı Halil Fidan'ın Gaziantep'te depremzede çocukları konu alan fotoğrafından yana oy kullandı. Ünlü, bu kare için de "Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve çocuklar hayatın güzelliklerini yansıtıyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA
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Talat Ünlü, Türkiye, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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