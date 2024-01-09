Türkiye Halter Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda haltercilerin katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar, şöyle:

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası: 30 Ocak-4 Şubat (Ankara)

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-7 Temmuz (Isparta)

Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 7-11 Ağustos (Karaman)

Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-8 Eylül (Konya)

THF Grand Prix Türkiye Şampiyonası: 15-17 Kasım (Mardin)

Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Türkiye Şampiyonası: Tarihi sonra açıklanacak (Kahramankazan)

III. Naim Süleymanoğlu Uluslararası Şampiyonası: Yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak

Milli haltercilerin 2024'te yurt dışında katılacağı önemli şampiyonalar da şöyle:

Büyükler Avrupa Şampiyonası: 12-20 Şubat (Bulgaristan-Sofya)

Büyükler Dünya Kupası: 31 Mart-11 Nisan (Tayland-Phuket)

Yıldızlar Dünya Şampiyonası: 22-26 Mayıs (Peru-Lima)

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası: 15-22 Haziran (Yunanistan)

2024 Paris Olimpiyat Oyunları: 26 Temmuz-11 Ağustos (Fransa Paris)

Gençler Dünya Şampiyonası: 19-27 Eylül (İspanya-Leon)

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: 26 Ekim-3 Kasım (Polonya-Raszyn)

Büyükler Dünya Şampiyonası: 1 Kasım-31 Aralık (Bahreyn-Manama)