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Türkiye Halter Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Halter Federasyonu, 2024 faaliyet takvimini duyurdu. Yeni sezonda haltercilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar belirlendi. Yurt içinde yapılacak olan şampiyonalar arasında Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kulüpler Türkiye Şampiyonası ve Naim Süleymanoğlu Türkiye Şampiyonası yer alıyor. Milli halterciler ise Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Paris Olimpiyat Oyunları gibi önemli uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı
09.01.2024 - 11:39,
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Türkiye Halter Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda haltercilerin katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar, şöyle:

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası: 30 Ocak-4 Şubat (Ankara)

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-7 Temmuz (Isparta)

Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 7-11 Ağustos (Karaman)

Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-8 Eylül (Konya)

THF Grand Prix Türkiye Şampiyonası: 15-17 Kasım (Mardin)

Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Türkiye Şampiyonası: Tarihi sonra açıklanacak (Kahramankazan)

III. Naim Süleymanoğlu Uluslararası Şampiyonası: Yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak

Milli haltercilerin 2024'te yurt dışında katılacağı önemli şampiyonalar da şöyle:

Büyükler Avrupa Şampiyonası: 12-20 Şubat (Bulgaristan-Sofya)

Büyükler Dünya Kupası: 31 Mart-11 Nisan (Tayland-Phuket)

Yıldızlar Dünya Şampiyonası: 22-26 Mayıs (Peru-Lima)

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası: 15-22 Haziran (Yunanistan)

2024 Paris Olimpiyat Oyunları: 26 Temmuz-11 Ağustos (Fransa Paris)

Gençler Dünya Şampiyonası: 19-27 Eylül (İspanya-Leon)

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: 26 Ekim-3 Kasım (Polonya-Raszyn)

Büyükler Dünya Şampiyonası: 1 Kasım-31 Aralık (Bahreyn-Manama)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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