Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar

28.03.2023 17:41

A Milli Futbol Takımımız'ın rakibi Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic'in iki ülkeyi kıyaslayıp yaptığı yorumlar gündem oldu. Dalic, "Bursa'nın nüfusu 3 milyon, biz ise 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Sizin futbolcu çıkarmanız daha kolay. Nasıl olduğumuzu kendinize sorun" ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Türkiye ile karşılaşacak. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve oyuncu Ivan Perisic, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİNİZE SORUN"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu. Dalic, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda dikkat çeken sonuçlar elde eden Hırvatistan'ın başarısının sırrını verdi. Bursa kadar nüfusları olduklarını ifade eden Hırvat hoca, "Bizim nasıl olduğumuzu kendinize sorun" dedi.

İşte Dalic'in o açıklamaları:

"Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun.

"GALLER, TÜRKİYE KADAR GÜÇLÜ DEĞİL"

Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler'i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Yarın burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı kazanacağımı ümit ediyorum.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Türkiye'den arkadaşça teklifler aldım, konuşmalar geçti ancak resmi olmadı. Ben şu an ki konumumdan memnunum. Bir değişiklik düşünmüyorum."

YORUMLAR
500
11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri 11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri 11 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İşte Türkiye-Hırvatistan maçında muhtemel 11'ler 11 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İşte Türkiye-Hırvatistan maçında muhtemel 11'ler

Hırvatistan, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyuran İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı: Akşener'le vedalaşmaya gidiyorum
18:43 Barcelona'nın sonu yakın! Faturalar ortaya çıktı, ligden 5 yıl men gelebilir
18:32 Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz'da gerçekleşecek
18:04 Deplasmanda farka koştular! Samsunspor gümbür gümbür Süper Lig'e geliyor
17:36 Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar
17:30 Türkiye ve Hırvatistan'ı kıyaslayan rakibimizin hocasından olay yorum: Nüfusumuz Bursa kadar
17:24 Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
17:21 Petrol uyuşmazlığı davasında mahkeme Türkiye'yi haklı buldu! Irak tazminat ödeyecek
16:50 Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı
15:26 Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 18:58:42. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement