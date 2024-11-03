Türkiye, İrlanda'yı Farklı Yendi!

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, Ankara'da konuk ettiği İrlanda'yı 41-18 yendi.
Organizasyondaki ilk maçında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda İrlanda ile karşılan milli takım, rakibini farklı mağlup etti.
Karşılaşmayı 41-18 kazanan milliler, ikinci müsabakasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile yapacak.
Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.
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