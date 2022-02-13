Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Organizasyonun ikinci gün yarışları, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Sporcular farklı branşlardaki yarışlarda mücadele edip, dereceye girmek için ter döktü.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
İkinci gün sonuçları
Bugün gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Büyük erkekler 200 metre:
1. Yasin Süzen
2. Yasin Poyraz
3. Şükrü Çetinkaya
Büyük erkekler 800 metre:
1. Mertcan Karabağ
2. Yunus Kaba
Büyük erkekler 5000 metre:
1. Yusuf Baydur
2. Osman Yekta
3. Cengiz Sevim
Büyük erkekler gülle atma:
1. Azat Gür
2. Hakkı Kılıç
3. Kerem Göçmen
Büyük erkekler cirit atma:
1. Alperen Akbulut
2. Emircan Danışman
3. Ozan Kuş
Büyük erkekler yüksek atlama:
1. Muhammet Sade
Büyük kadınlar 200 metre:
1. Aysun Akay
2. Ayşegül Yalnız
Büyük kadınlar 800 metre:
1. Mihriban Serçe
2. Azime Kara
Büyük kadınlar çekiç atma
1. Nefise Nazlı Şen
Büyük kadınlar disk atma
1. Fatma Gül Koç
2. Ebru Özdemir
Genç erkekler 200 metre:
1. Eyüp İnan
2. Resul Evkan
3. Kaan Gökçe
Genç erkekler 800 metre:
1. Eyüp Ül
2. Murat Yavuz
3. Yunus Emre Şirin
Genç erkekler gülle atma:
1. Serkan Denizdurduran
2. Ali Eker
Genç erkekler cirit:
1. Yunus Emre Yaşar
Kaynak: AA
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