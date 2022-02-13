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Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

13.02.2022 15:45

Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Organizasyonun ikinci gün yarışları, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Sporcular farklı branşlardaki yarışlarda mücadele edip, dereceye girmek için ter döktü.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İkinci gün sonuçları

Bugün gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük erkekler 200 metre:

1. Yasin Süzen

2. Yasin Poyraz

3. Şükrü Çetinkaya

Büyük erkekler 800 metre:

1. Mertcan Karabağ

2. Yunus Kaba

Büyük erkekler 5000 metre:

1. Yusuf Baydur

2. Osman Yekta

3. Cengiz Sevim

Büyük erkekler gülle atma:

1. Azat Gür

2. Hakkı Kılıç

3. Kerem Göçmen

Büyük erkekler cirit atma:

1. Alperen Akbulut

2. Emircan Danışman

3. Ozan Kuş

Büyük erkekler yüksek atlama:

1. Muhammet Sade

Büyük kadınlar 200 metre:

1. Aysun Akay

2. Ayşegül Yalnız

Büyük kadınlar 800 metre:

1. Mihriban Serçe

2. Azime Kara

Büyük kadınlar çekiç atma

1. Nefise Nazlı Şen

Büyük kadınlar disk atma

1. Fatma Gül Koç

2. Ebru Özdemir

Genç erkekler 200 metre:

1. Eyüp İnan

2. Resul Evkan

3. Kaan Gökçe

Genç erkekler 800 metre:

1. Eyüp Ül

2. Murat Yavuz

3. Yunus Emre Şirin

Genç erkekler gülle atma:

1. Serkan Denizdurduran

2. Ali Eker

Genç erkekler cirit:

1. Yunus Emre Yaşar

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

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Nevin Yanıt, Atletizm, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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