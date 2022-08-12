Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı

12.08.2022 17:51
Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı

Türkiye, İspanya, Güney Afrika ve Almanya'nın katıldığı Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Yalova'da başladı.

Türkiye, İspanya, Güney Afrika ve Almanya'nın katıldığı Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Yalova'da başladı.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi 90 Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seremonide 4 ülkenin milli takımları yer aldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, son dönemlerde sporda elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Şu anda hali hazırda devam eden İslami Dayanışma Oyunları'nda bir çok kardeşimiz altın madalyalarla hepimizi mutlu etmekte. Bizim camiamızın da en büyük branşı olan tekerlekli sandalye basketbolun uluslararası turnuvasındayız. İddialı olduğumuz bir branşımız. Tüm vatandaşlarımızın da ilgiyle takip ettiği bir branş. Bizim de en büyük hedefimiz daha fazla sporcumuzun sayısının olması. Dolayısıyla kendi içinde rekabetin artması" dedi.

Konuşmanın ardından turnuvaya katkı sağlayan Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas'a teşekkür plaketi verildi.

Ardından turnuvanın ilk karşılaşmasında Türkiye ile Güney Afrika mücadele etti. - YALOVA

YORUMLAR
500
Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı
Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Nebati, TÜİK'in sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement