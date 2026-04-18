Türkiye-İsviçre Maçı 1-1 Beraberlik ile Sona Erdi

18.04.2026 21:40
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Sinop Şehir

Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)

Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar (Dk. 72 Vildan Kardeşler), Eda Karataş, Selen Altunkulak, Kader Hançar, (Dk. 72. Melike Öztürk), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Cansu Kaya, Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin)

İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Dk. 80 Lia Kanber), Riola Xhemaili, Nadine Riesen (Dk. 90 Seraina Piubel), Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Schertenleib, Lia Walti, Aurelie Csillag (Dk. 72 Svenja Fölmli), Viola Callligaris, Iman Beney (Dk. 82 Leila Wandeler)

Goller: Dk. 52 Ana-Maria Crnogorcevic (İsviçre), Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 59 Busem Şeker (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

37. dakikada İsviçre, Nadine Riesen ile sağ taraftan etkili olmaya çalıştı. Riesen'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Schertenleib'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

52. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Ana-Maria Crnogorcevic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

64. dakikada A Milli Kadın Futbol Takımı, Selen Altunkulak ile gole yaklaştı. Selen'in Altunkulak'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten auta gitti.

66. dakikada ev sahibi ay-yıldızlılar, Miray Cin ile rakip kalede etkili oldu. Hızlı gelişen atakta Miray Cin'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Livia Peng, topu kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Miray Cin'in ara pasında Selen Altunkulak, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Maç 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

