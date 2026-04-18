Türkiye-İsviçre Maçında Eşitlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Sinop Şehir

HAKEMLER: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin), Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, Fatma Şakar (Dk. 73 Vildan Kardeşler), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Cansu Kaya, Selen Altunkulak, Kader Hançar (Dk. 73 Melike Öztürk)

İSVİÇRE: Peng, Riesen (Dk. 90 Plubel), Calligaris, Maritz, Cmogorcevic, Reuteler (Dk. 80 Kamber), Walti, Schertenleib, Beney (Dk. 80 Wandeler), Csillag (Dk. 73 Fölmli), Xhemaili

GOLLER: Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 52 Crnogorcevic (İsviçre)

SARI KART: Busem Şeker (Türkiye)

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kader'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Peng kurtardı.

11'inci dakikada Busem'in kullandığı köşe vuruşunda çaprazdan ceza sahasına giren Selen'in vuruşunda kaleci Peng topu son anda uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada ani gelişen İsviçre atağında Beney'in ceza sahasından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

52'nci dakikada Walti'nin pasıyla buluşan Crnogorcevic'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakikada Selen Altunkulak'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Kader Hançar'ın pasıyla buluşan Miray Cin'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut kaleci Peng'de kaldı.

79'uncu dakikada Miray Cin'in pasıyla buluşan Selen Altunkulak, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

84'üncü dakikada Wandeler'in yerden pasıyla buluşan Riesen'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 21:51:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.