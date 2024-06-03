Türkiye, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak - Son Dakika
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Türkiye, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak

Türkiye, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek. Türkiye, bugüne kadar İtalya ile 15 kez karşı karşıya geldi ve 4 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Son maçta İtalya'yı 3-2 mağlup eden milli takım, tarihindeki en ağır yenilgisini ise 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 6-0'lık skorla Bologna'da aldı.

03.06.2024 11:14
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A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.??????

Son maç Konya'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

Milli takım en ağır yenilgisini Bologna'da yaşadı

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
29.03.2022KonyaÖzel2-3
11.06.2021RomaEURO 20200-3
15.11.2006BergamoÖzel1-1
20.11.2002PescaraÖzel1-1
11.06.2000ArnhemEURO 20001-2
21.12.1994PescaraÖzel1-3
03.03.1984İstanbulÖzel1-2
23.09.1978FloransaÖzel0-1
25.02.1973İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
13.01.1973NapoliDünya Kupası Elemeleri0-0
27.03.1963İstanbulÖzel0-1
02.12.1962BolognaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-6
26.06.1955Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B)1-1
11.12.1953İstanbulAkdeniz Oyunları (İtalya B)0-1
20.05.1949AtinaAkdeniz Oyunları (İtalya B)2-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak - Son Dakika

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