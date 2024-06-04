A Milli Futbol Takımı, İtalya ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile golsüz berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İtalya'nın bir direkten dönen kafa vuruşu maçın en önemli pozisyonlarından biriydi.

04.06.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pellegrini'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

24. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

45. dakikada sağ taraftan İtalya'nın kullandığı köşe vuruşunda Pellegrini ortasını ceza sahasına gönderdi. Altıpasta Cristante'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner

İtalya: Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Bryan Cristante, Jorginho, Riccardo Orsolini, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Mateo Retegui

Yedekler: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Matteo Darmian, Riccardo Calafiori, Raoul Bellanova, Federico Gatti, Samuele Ricci, Davide Frattesi, Nicolo Fagioli, Mattia Zaccagni, Andrea Cambiaso, Michael Folorunsho, Giacomo Raspadori, Stephan El Shaarawy

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak (Merih Demiral dk. 42), Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kart: Riccardo Orsolini (İtalya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İtalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, İtalya ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 23:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, İtalya ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement