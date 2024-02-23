Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye, İtalya\'ya mağlup oldu

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup oldu. İkinci maçta İzlanda'yı konuk edecek.

23.02.2024 01:07  Güncelleme: 01:11
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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

12 Dev Adam, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Salon: Vitrifrigo Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Carsten Straube (Almanya)

İtalya: Ricci 11, Tonut 12, Melli 17, Procida 7, Spissu 12, Pajola 5, Petrucelli 2, Polonara 9, Flaccadori, Mannion 10, Tessitori 2

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

Türkiye: Kenan Sipahi 11, Buğrahan Tuncer 3, Ercan Osmani 4, Tarık Biberoviç 27, Sertaç Şanlı 10, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 14, Yiğitcan Saybir 7, Sadık Emir Kabaca 1, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-39 (İtalya lehine)

3. Periyot: 68-56 (İtalya lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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