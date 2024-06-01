Türkiye, İtalya\'yı yenerek İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenen Türkiye, üçüncü oldu.
Serik ilçesinde süren şampiyonada ay-yıldızlı takım, üçüncülük maçında İtalya ile karşılaştı.
Türkiye, rakibini 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı.
Şampiyonanın final karşılaşması, Ukrayna ile Fransa arasında bugün saat 17.00'de Mardan Stadı'nda oynanacak.
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