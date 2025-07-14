Türkiye, Japonya ile Çeyrek Finalde Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi Japonya oldu.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Milliler, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye - Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Atlas Arena'da oynanacak.

Kırmızı-beyazlılar, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeler şu şekilde:

İtalya - ABD

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya - İSTANBUL