Milliler, Slovakya ile oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasını 10-8 ve 14-12'lik skorlarla kazanmayı başardı. Türkiye, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında ise rakibine 13-8 ve 13-7'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.
Öte yandan turnuvada Türkiye'ye bireysel ödüller de geldi. Hanzade Dabbag en skorer oyuncu olurken, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Dilara Burali seçildi. En iyi kaleci ödülünü ise Dilara Aydınlık aldı.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kadın Sutopu Takımı Şampiyon oldu! - Son Dakika
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