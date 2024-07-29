Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaşıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yla karşılaşacak. South Paris Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 10:00'da başlayacak.

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yla son 6 yılda oynadığı 8 maçı da kazandı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

C Grubu'nun ilk maçında İtalya dün Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye gruptaki ikinci maçında Perşembe günü TSİ 10:00'da Dominik Cumhuriyeti'yle, son maçında da Pazar günü TSİ 10:00'da İtalya'yla karşı karşıya gelecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan; B Grubu'nda da Polonya, Japonya, Brezilya ve Kenya mücadele ediyor.

B Grubu'nun ilk maçında Polonya dün Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlarla, en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final maçları 6 Ağustos Salı,

Yarı final maçları 8 Ağustos Perşembe,

Üçüncülük maçı 10 Ağustos Cumartesi,

Final maçı ise 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olmuştu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda gruptan çıkamayan Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale çıkmış ve 5. olmuştu.