İzmitli periler, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutuyor - Son Dakika
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İzmitli periler, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutuyor

04.09.2022 12:59
İzmitli periler, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutuyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Gölcük Basket U16 Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Gölcük Basket U16 Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi. 13 Eylül'deki Federasyon Kupası maçı için form tutmaya çalışan İzmit ekibi, yoğun antrenmanları hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk hedeflediği sezonun öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir ekip oluşturan ve antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüren İzmit ekibi, maç ritmi kazanmak için Beşiktaş ve Gölcük Basket U16 Erkek Takımı ile hazırlık müsabakalarına çıktı.

Hafta içerisinde Atatürk Spor Salonu'nda Gölcük Basket U16 Erkek Basketbol Takımıyla antrenman maçı yapan İzmit Belediyespor, rakibini 94-58 mağlup etti. Bu maçtan iki gün sonra İstanbul'da parkeye çıkan İzmitli periler, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İzmit ekibi, güçlü rakibine 76-58 mağlup oldu. 13 Eylül'de Federasyon Kupası maçlarına çıkacak olan İzmit Belediyespor, çalışmalarına antrenman yoğunluğuyla devam edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Beşiktaş, Kocaeli, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmitli periler, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmitli periler, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutuyor - Son Dakika
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